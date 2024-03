Il Questore dispone controlli straordinari del territorio, 4 ricercati finiscono in manette

Negli ultimi giorni il Questore di Rimini, Olimpia Abbate, ha disposto dei controlli straordinari del territorio che hanno portato all'arresto di quattro persone ricercate. In particolare, a finire nella rete del personale della Polizia di Stato è stato un cittadino italiano residente a Cremona sottoposto agli arresti domiciliari in quella città e al quale era stato applicato il braccialetto elettronico. Individuato in Riviera l'uomo, implicato in un procedimento di maltrattamenti familiari, si era liberato dell'apparecchiatura per poi allontanarsi da casa. Rintracciato e arrestato anche lo straniero che, lo scorso febbraio, aveva rapinato una passante strappandole violentemente la catenina d'oro dal collo. Infine, ieri sono stati eseguiti altri due arresti: il primo riferito ad un cittadino straniero, rintracciato nel centro cittadino, destinatario della misura della custodia cautelare in carcere, in quanto, in stato abituale di ubriachezza, aveva maltrattato e minacciato di morte i propri familiari. L’altro arresto, riferito ad un uomo, anch’egli straniero, destinatario di un provvedimento di cattura per aggravamento della precedente misura cautelare dell’affidamento in prova ai servizi sociali, erogata all’uomo per aver commesso reati contro il patrimonio, nello specifico rapina e furto. Complessivamente, nei primi tre giorni della settimana, 305 persone, di cui 102 stranieri, 95 veicoli, e di effettuare 9 posti di controllo; diversi gli esercizi pubblici controllati.