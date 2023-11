Il Rimini calcio scende in campo con la Lilt per combattere i tumori maschili

“Combatti i tabù: scendi in campo con la prevenzione e vinci!”. Bomber Claudio Morra e compagni fanno squadra anche fuori dal prato verde per aderire in gruppo a“Lilt for Men - Percorso Azzurro” e promuovere la campagna informativa per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori maschili, cancro alla prostata e ai testicoli, promossa appunto dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e simboleggiata da un nastro di colore azzurro. Lo fanno con un video che sarà diffuso sui canali di comunicazione della Rimini Fc e che li vede “andare in gol” con una serie di slogan quali “Il tumore del testicolo: conoscerlo per prevenirlo”, “Fai una visita di controllo, la prevenzione non ha età” o “Fai squadra con la Lilt: Percorso Azzurro for Men per la tua salute”.



La Campagna nazionale “LILT for Men – Percorso Azzurro” si pone l’obiettivo di rendere infatti tutti gli uomini – giovani e adulti – maggiormente protagonisti della propria salute, nel presente e per il futuro. Per fare questo LILT promuove tutto l’anno l’adozione di un sano stile di vita, ma in particolare nel mese di novembre sollecita visite urologiche alla prostata per chi ha più di 50 anni, ai testicoli per chi ha tra i 20 e i 50 anni e consulenze per chi vuole capire come riconoscere segnali d’allarme e casi di familiarità.

Gli ultimi dati del registro tumori italiani riportano una continua crescita di tumori testicolari, il tumore solido più frequente nei giovani uomini con 2.400 nuovi casi l’anno in Italia e il 12% di tutte le neoplasie tra i 15 e 49 anni. Anche se questo numero sembra piuttosto basso se raffrontato con quello ad esempio del tumore alla prostata (negli ultimi 10 anni il più frequente nella popolazione maschile dei Paesi occidentali e nel 2020 i 36.000 casi hanno rappresentato il 19% di tutti i tumori maschili in Italia), continua a essere fondamentale per i più giovani sottoporsi a visite e controlli, perché la cura del tumore al testicolo porta alla sua guarigione nel 99% dei casi se la malattia è ai primi stadi clinici e nel 75-80% dei casi anche nelle forme avanzate. Ecco l’evidenza di quanto la diagnosi precoce possa fare la differenza e la ragione per cui la Rimini Fc, che si propone nella sua mission di “giocare” partite importanti anche nella sfera sociale, “scende in campo” facendo squadra con Lilt per convincere più persone possibili a prendersi cura della propria salute con tutti gli strumenti messi a disposizione dalla Medicina.