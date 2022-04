Il ristorante Rinaldi si sdoppia: dalla collina alla spiaggia del Turquoise

Novità sulla spiaggia riminese con il ristorante Rinaldi, sulle colline di San Paolo, che si sdoppia e prende in gestione il Turquoise con l'obiettivo di portare sulla battigia la filosofia che negli ultimi anni ha caratterizzato il locale. Già noto per essere tra i primi ristoranti romagnoli nella classifica di Tripadvisor e certificato bottega storica, Rinaldi raccoglie la sfida di creare dal nulla un locale che sarà operativo dalla mattina fino a notte con un nuovo arredo e tante novità. "Ci siamo riusciti in collina a San Paolo e ora vogliamo uscire dalla nostra zona di comfort e metterci alla prova in spiaggia - spiegano dalla famiglia di ristoratori. - Siamo consapevoli che non sarà una passeggiata: l’arredo, lo staff, i menu, la burocrazia, i social e tutto quello che comporta un’attività lo dovremo creare in appena un mese. Per fortuna siamo un grande team e possiamo contare sul supporto dei proprietari, che sono stati entusiasti del nostro progetto e sono pronti a sostenerci".

Massimo riserbo, però, sui dettagli del progetto: "Ancora è presto per poter svelare i nostri assi nella manica, ma ci saranno importanti novità che posteremo settimanalmente sul nostro canale Instagram. Quello che possiamo anticipare è che abbiamo fatto un grande studio sul brand Turquoise, per poi andare ad affiancare il nostro nuovo progetto, un progetto tutto “rosa”, infatti se il turchese è il colore delle spiagge caraibiche, il nostro nuovo brand si rifà al tipico colore dei fenicotteri rosa. Spiaggia, mare, festa, divertimento, tramonto, amicizia, gioco, relax, sono solo alcuni dei valori che vogliamo coltivare in questa stagione estiva".