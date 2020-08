Il sindaco di Misano augura il buon Ferragosto: "Sarà una giornata che era difficile immaginare così fino a poco tempo fa"

“Dal Comune di Misano un caloroso saluto e un augurio di buon Ferragosto ai turisti, agli operatori economici e ai cittadini". Il pirmo cittadino, Fabrizio Piccioni, ha voluto fare gli auguri a tutti i presenti nella sua città in occasione della festa clou dell'estate in un anno reso particolarmente difficile dall'epidemia di Coronavirus. "L’augurio - prosegue il sindaco - è che tutti possano trascorrere una giornata in piena serenità e spensieratezza, in famiglia e con gli amici, dimenticando per un attimo i difficili mesi che ci siamo lasciati alle spalle. Poter prendere il sole in spiaggia, fare il bagno, partecipare agli eventi che anche Misano propone come ogni anno, nel rispetto delle norme di sicurezza, sono piacevoli svaghi che solo qualche mese fa non apparivano così scontati. Proprio in virtù dei sacrifici e delle rinunce che abbiamo dovuto fare, invito tutti a tenere un comportamento sempre responsabile e rispettoso, in ogni contesto e all’insegna di una sana prudenza. Distanza fisica e mascherina sono riferimento da avere sempre. Abbiamo lavorato tanto per poter offrire una giornata così".

"Presentiamo un mare pulito e cristallino, a Misano da trent’anni premiato con la bandiera blu - prosegue Piccioni - garantiamo spiagge curate e attrezzate, adatte ai bambini, che anche quest’anno hanno ricevuto il riconoscimento della bandiera verde dall’associazione pediatri italiani; e poi un territorio ricco di zone pedonali e piste ciclabili, insignito della Bandiera gialla dedicata ai comuni ciclabili. E’ ricco il calendario con le opportunità di divertimento ed eventi, disseminati sul territorio anche per evitare assembramenti eccessivi. E ci prepariamo al grande appuntamento di metà settembre quando, con la doppia data della MotoGP, Misano Adriatico diventerà per dieci giorni la capitale mondiale delle due ruote. Auguro a nome dell’Amministrazione e mio personale un buon Ferragosto e il ringraziamento agli operatori turistici, ai sanitari, alle forze di polizia che si adoperano instancabilmente affinché tutti possano trascorrere una vacanza piacevole. Infine un grazie di cuore a tutti gli ospiti. Grazie, quest’anno più che mai, per averci scelto come destinazione per le vacanze. Siamo pronti a ripagarvi con l’accoglienza, la simpatia e il divertimento tipici della Romagna”.