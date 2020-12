Il sindaco Gennari positivo al covid: "Contagio in ambito familiare". E invita tutti a non abbassare la guardia

Il sindaco di Cattolica Mariano Gennari è risultato positivo al covid-19. Ad annunciarlo è stato mercoledì il primo cittadino sulla pagina facebook del Comune. Negativa invece la vicesindaco Nicoletta Olivieri. Entrambi si trovavano già in isolamento e lunedì si erano sottoposti al tampone. Il risultato è arrivato mercoledì e il primo cittadino ha subito condiviso le sue condizioni. "Nel mio caso, non è un mistero, il contagio è avvenuto nell'ambito familiare - scrive Gennari - Desidero rassicurare tutti i miei colleghi, i miei collaboratori, la comunità, che non presento sintomi particolari e sto bene. Continuerò a seguire l'attività amministrativa da casa grazie all'ausilio delle tecnologie. Per quel che riguarda atti ufficiali e tutto ciò che concerne la vita all'interno del Palazzo Municipale sono sicuro che il Vicesindaco Olivieri saprà tenere le "redini" e sostituirmi degnamente. D'altra parte, l'ho sentita telefonicamente e, ricevuta la conferma della negatività al Covid, è subito rientrata a lavorare in presenza dal suo ufficio per la nostra città".

Il sindaco della Regina coglie l'occasione per richiamare i cittadini alla responsabilità: "Ancora una volta rinnovo l'invito a non abbassare la guardia ed a rispettare tutte le misure anti-contagio. Per lasciarci alle spalle questa emergenza il senso di responsabilità deve essere massimo. La salute di ognuno di noi è importante, insieme ce la faremo".