Il sindaco Morelli incontra gli studenti marignanesi nell'ultimo giorno di scuola

In occasione dell'ultimo giorno di scuola, il Sindaco Daniele Morelli e la Vicesindaco Michela Bertuccioli si sono uniti alla Dirigente Scolastica Nadia Vandi e al Presidente di Scuolinfesta Aps Marco Morelli per ringraziare tutti i bambini e i volontari accompagnatori che hanno aderito al progetto Piedibus. Nel 2023 vi è stata, infatti, la ripresa effettiva e continuativa di questa esperienza che si è consolidata nelle 3 linee che complessivamente conta più di 60 bambine e bambini della Primaria e numerosi volontari genitori coordinati da Scuolinfesta, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e la referente insegnanti Rosanna Spiridione.

"Ci siamo impegnati tanto perché il Piedibus riprendesse vita ed energia- sottolinea l'Amministrazione Comunale. Determinante la collaborazione e l'impegno di Scuolinfesta e degli insegnanti dell'istituto comprensivo statale, con i quali abbiamo programmato incontri nei mesi scorsi proprio per seguire tutti i passaggi della proposta di mobilità sostenibile. La determinazione e la passione di ognuno ha permesso di arrivare ad un risultato mai scontato. Siamo davvero entusiasti di questa capacità di risposta da parte delle famiglie, dei volontari e dei giovanissimi. I benefici del movimento sostenibile sono evidenti e concreti. È estremamente positivo il grande sostegno da parte di tutti perché è la migliore garanzia di continuità dell'esperienza."