Il sindaco Sadegholvaad incontra la direttrice della Soprintendenza Archeologica

Il sindaco Jamil Sadegholvaad ha ricevuto giovedì mattina nel suo ufficio, la dott.ssa Federica Gonzato direttrice della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Un’occasione per conoscersi, augurarsi buon lavoro e rinnovare la reciproca collaborazione, dopo il recente avvicendamento della dott.ssa Federica Gonzato avvenuto nel mese di novembre 2021. La nuova direttrice della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, ha 46 anni, è originaria di Camposampiero (Padova) ed è stata funzionario archeologo presso la Direzione regionale Musei del Veneto, direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Verona, del Museo Nazionale Atestino di Este (Padova) e responsabile scientifico del Museo Archeologico Nazionale di Fratta Polesine (Rovigo).