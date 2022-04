Il Tar boccia il ricorso di una dottoressa no vax che voleva lavorare senza Green pass

Una dottoressa dell'Ausl Romagna, in forza all'ospedale "Infermi" di Rimini, si è vista rigettare dal Tar il ricorso che aveva presentato in seguito alla sua sospensione dal lavoro a causa dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale. La professionista, infatti, si era rifiutata di sottoporsi alla vaccinazione per il Coronavirus nonostante le direttive del Governo per il contenimento della pandemia e lo stesso Ordine dei Medici riminese lo avesse reso indispensabile per esercitare la professione medica. Il legale della dottoressa, nel corso del dibattimento, aveva sostenuto la prevalenza del diritto al lavoro e quindi percepire uno stipendio per sostentarsi sulla salute pubblica. Una tesi contrapposta a quella dei legali dell'Ordine dei Medici di Rimini, gli avvocati Saverio Bartolomei e Patrizia Mussoni, che ha riscontro nella decisione dei giudici del Tar i quali hanno sentenziato, tra le altre cose, come debba "prevalere l’interesse alla salute pubblica e alla protezione dal rischio di ulteriore diffusione del virus".