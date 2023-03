Il Vescovo Anselmi in visita al Comando provinciale dei carabinieri di Rimini

Nella mattinata del 30 marzo il Vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi, ha visitato il Comando Provinciale carabinieri. Ad accoglierlo il colonnello Mario La Mura col prelato che si è intrattenuto con gli ufficiali e una rappresentanza dei comandanti e militari delle Stazioni e dei Reparti del Comando Provinciale, del Gruppo Forestale e dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo. Nel corso dell’incontro il colonnello La Mura ha illustrato l’organizzazione e l’attività dell’Arma territoriale e delle componenti di specialità presenti sul territorio ed ha sottolineato la già consolidata e positiva collaborazione tra i Carabinieri e la Curia riminese, evidenziando come si tratti delle due Istituzioni più capillarmente presenti nei comuni del territorio che costituiscono peraltro un punto di riferimento e di sostegno alle comunità.

Monsignor Anselmi ha rivolto ai carabinieri parole di stima per l’impegno e la dedizione quotidiana, ringraziandoli per il servizio costante e coraggioso che svolgono a favore di tutta la popolazione, sia in circostanze più strettamente operative che in termini di vicinanza, rassicurante e solidale. Inoltre, in prossimità della Santa Pasqua ha augurato a tutti Carabinieri ed alle loro famiglie abbondanti benedizioni per intercessione della Beata Vergine Maria, “Virgo Fidelis”. Ed è proprio una targa in bronzo raffigurante la “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma, il ricordo che il Colonnello La Mura ha voluto donare a Mons. Anselmi per la sua visita ai Carabinieri di Rimini.

Infine, nell’ambito della reciproca collaborazione è stata confermata la disponibilità della Diocesi per proseguire le iniziative già intraprese a tutela delle cosiddette fasce deboli, mediante l’organizzazione di mirati incontri nelle parrocchie, finalizzati ad informare e guidare in particolare gli anziani nella prevenzione e protezione dalle truffe, fenomeno sempre più articolato ed insidioso.

Firmato l’Albo d’Onore, il Vescovo è stato infine accompagnato per una visita ai locali del Comando, incontrando il personale in servizio.