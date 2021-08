Illuminazione pubblica, a settembre diversi interventi diffusi per le strade di collegamento del forese

Prenderà il via attorno alla metà del mese di settembre il programma di interventi diffusi per il completamento e il potenziamento dell’illuminazione pubblica lungo alcune arterie stradali della città. In particolare, si interverrà su alcune bretelle di collegamento nella zona a monte della Statale 16, utilizzate dagli automobilisti in alternativa alle strade principali. Nel dettaglio, si prolungherà l’illuminazione pubblica lungo via Montescudo, da Ghetto Casale in direzione Gaiofana, implementando la sicurezza del tratto. Sarà inoltre posizionata l’illuminazione in via Ca’ del Drago, strada di collegamento tra via Montescudo e via Coriano, che conduce a San Martino Montelabbate e sarà completato l’impianto nel tratto di via Coriano che da Ghetto Case Bruciate (zona Tombanuova) conduce a via San Salvatore. Infine, sarà installata l’illuminazione su via Olmo longo, strada che congiunge via Coriano a via Casalecchio. Opere per circa 80mila euro, tra cui è inserito anche il ripristino della illuminazione di via Osteria Pettini, a seguito dei lavori per la realizzazione della terza corsia dell’A14, e l’installazione dei nuovi impianti del vicino sottopasso che collega a via Pietrarubbia.