Immacolata Concezione a Montefiore Conca con l'accensione delle luminarie e una cena solidale

In occasione della festa dell'Immacolata, l'Amministrazione comunale in piena sinergia con la Parrocchia di San Paolo Apostolo, ha dato vita ad un partecipato momento comunitario in occasione della Santa Messa, officiata nel pomeriggio da Don Sanzio Monaldini. Alla funzione religiosa, ha partecipato l'Accademia dell'Arcangelo assieme all'associazione Mozart Italia Sede di Rimini, Calicantus Riccione con la straordinaria partecipazione del Tenore Gianluca Pasolini per festeggiare i 10 anni dell'Accademia, dando vita ad un emozionante concerto di musica sacra.

A seguire i bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, si sono dati appuntamento in piazza della Libertà dove, dopo aver adornato l'alberello di Natale con i loro lavoretti natalizi preparati a scuola, hanno partecipato all'accensione delle luminarie allietati dalla presenza della locale proloco che ha offerto una golosa merenda a grandi e piccini.

Al termine dell'evento, la giornata si è conclusa presso la Locanda il Grillo per una gustosa cena solidale, che ha permesso di raccogliere 780 euro da destinare al progetto giovani "rifacimento manto erboso del campetto polivalente del capoluogo" e alle famiglie in difficoltà. L'Amministrazione Comunale e la Parrocchia ringraziano i tanti che hanno preso parte all'intenso pomeriggio, lo staff della Locanda il Grillo, il Pastificio Ce.Ma. e l'azienda Agricola Marcucci Montefiore per la generosa collaborazione.