Imparare a usare il fascicolo sanitario elettronico, incontro informativo dell'Ausl Romagna

Fascicolo Sanitario Elettronico: come funziona? Quali opportunità offre ai cittadini? E ancora, perché e come attivarlo? Per far conoscere e spiegare a tutta la popolazione, in modo semplice e pratico, questa importante risorsa digitale che facilita l’accesso ai servizi sanitari semplificandoci la vita, Ausl Romagna promuove un incontro pubblico informativo dal titolo “Digitalizziamoci: la P.A. Digitale viene da te”.

L’appuntamento è per mercoledì 13 dicembre, alle ore 15.30, a Riccione, nella sala conferenze del Centro della Pesa (Biblioteca Comunale) in viale Lazio 10. Dopo il saluto e l’apertura dei lavori da parte della dottoressa Mirella Fantinelli, direttore Piattaforma Amministrativa Cesena Rimini dell’Ausl Romagna, interverrà Federico Busatto, coordinatore dello Sportello Unico di Rimini.

Gli operatori aziendali degli Sportelli Unici sono infatti a disposizione dei cittadini per guidarli nell’utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico e far conoscere loro l’ampia gamma di servizi online che questo importante strumento mette a disposizione, evitando di doversi recare agli sportelli: dalla prenotazione di esami e visite all’autocertificazione di esenzioni da reddito, dal cambio e revoca del Medico e Pediatra di Famiglia alla stampa delle ricette prescritte dal medico e alla consultazione dei referti, con l’opportunità di avere sempre a disposizione la propria storia sanitaria a portata di click.

Nell’occasione durante l’incontro informativo sarà presente anche un interprete per la traduzione in lingua dei segni italiana. Non solo, nelle giornate successive sarà possibile ricevere, negli Sportelli Unici aziendali del territorio di Rimini, anche un supporto personalizzato nell’utilizzo della piattaforma e se il cittadino è sprovvisto di credenziali Spid potrà ottenerle. Per appuntamenti contattare il numero 0541.707370 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12.