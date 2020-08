In bici lungo la via Emilia da Milano a Riccione: l'avventura di Linus e lo staff di Radio Deejay

Da Milano a Riccione in bicicletta celebrando la Via Emilia. L’idea è di Linus, direttore editoriale del polo radiofonico del gruppo GEDI che comprende Radio Deejay, Radio m2o e Radio Capital. Chiudere per le ferie di agosto gli studi di Radio Deejay, in via Massena a Milano, per trasferirsi in bici in Romagna con una “pazza” pedalata di quasi 380 km da compiersi in due tappe. Partenza ieri da Milano alle sei di mattina per il primo tratto fino a Piazza Grande di Modena e pernottamento in una struttura di Formigine. Stamane ripartenza da Modena. Il gruppo indossa la maglietta di #inEmiliaRomagna Cycling Team, la squadra ciclistica dei giovani “web ambassador” dell'Emilia Romagna. Poi, dopo altri 170 chilometri di pedalate, il previsto arrivo in Romagna, a Riccione.



Il team è composto da Linus assieme a dieci amici e colleghi della Radio, con un van al seguito per ogni necessità. “Abbiamo voluto sfidare anche il caldo per compiere questa piccola grande impresa che in futuro potrebbe ripetersi - commenta il Linus -. Tutto è nato dopo una cena goliardica con gli amici ciclisti del Team #BikeLikeaDeejay con i quali condivido tanti week-end in bici durante l’anno, spesso anche in Romagna. Primo obiettivo arrivare a destinazione, secondo divertirsi, anche facendo numerose tappe intermedie di ristoro sulla Via Emilia dove si incontrano bellissime città d’arte". A fare da guida per un lungo tratto del percorso è stato l’ex professionista modenese degli anni ottanta Silvano Riccò (terzo alla Milano-San Remo nel 1985). Sulla pagina istagram di Linus https://www.instagram.com/linus_dj/?hl=it le foto, i post e gli aggiornamenti della Ride che attraversa tutta l’Emilia Romagna.

