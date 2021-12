La Romagna sbarca in Germania, mille spot sulle tv nazionali per attrarre i turisti tedeschi

Gioca d’anticipo nel 2022 sui mercati di lingua tedesca la Promozione turistica regionale, dopo gli incoraggianti risultati della passata stagione sulla riviera romagnola. Secondo l’Osservatorio turistico regionale a cura di Unioncamere e Trademark Italia, tra gennaio e ottobre si sono registrate in Romagna 2.574.000 presenze, +96,3% sul 2020, e 400.600 arrivi, +80,4% sullo scorso anno, dai paesi Dach: Germania, Austria e Svizzera.

Prevista una campagna televisiva e online con Wetter.com, il più famoso sito di previsioni meteo tedesco, a partire dal 10 gennaio prossimo, oltre alla riattivazione per l’estate 2022 del collegamento ferroviario Monaco-Rimini (+70% di passeggeri sul 2020), con la fermata di Cesena, da parte di Deutsche Bahn (che promuoverà la tratta su tutti i suoi canali informativi: homepage, flyer e newsletter).

«Pensiamo che stimolare l’interesse dei tedeschi a venire in Romagna subito dopo le vacanze di Natale, che dovranno inevitabilmente trascorrere a casa, sia di vitale importanza - sottolinea Andrea Corsini, assessore regionale al Turismo – e considerata la vicinanza delle nostre spiagge siamo una meta ideale, sia per chi viaggia in auto sia per chi decide di scegliere il treno per muoversi. E il claim dello spot la dice lunga: “Nichts liegt näher!” (Niente di più vicino!). Non solo: a livello internazionale, l’Italia ha ricevuto da più parti i complimenti per come sta gestendo la situazione di emergenza causata dal Covid. Testate tedesche come il rinomato settimanale Die Zeit hanno evidenziato la bravura del nostro Governo, agli occhi dei potenziali turisti risultiamo una destinazione sicura e protetta, oltre che vicina».

La campagna, in co-branding con Wetter.com, prevede 1.000 passaggi televisivi su canali tv nazionali (Pro 7, Sat 1, Kabel Eins) e su canali specializzati (Sixx, Sat 1 Gold, Pro 7 Maxx, Kabel 1 Doku), con una programmazione concentrata, nei mesi di gennaio, marzo e giugno 2022, sulle fasce orarie più strategiche, dalle 20 alle 23, che garantirà 115 milioni di potenziali contatti, e oltre 1.500 passaggi sulla Web TV di “Wetter.com”.

Pianificata anche una campagna online sul sito di Wetter.com con “traffic driver”, ovvero banner che rimandano ad un’apposita landing page dedicata all’offerta di vacanza per famiglie, ma non solo, in Romagna. Lo spot tv, che vede una famiglia tedesca godersi una vacanza “Dolce Vita style” in Romagna, “raccontata” in 20 secondi attraverso una carrellata di vivaci immagini piene di sole, mare, suggestivi panorami e l’immancabile cibo romagnolo, è stato girato in Romagna ad agosto 2020 da Norbert Kneißl, regista berlinese che ha lavorato a produzioni come Bourne Supremacy e Mission Impossible III e ha realizzato spot per clienti quali Siemens, Coca Cola e Sony Music. Protagonista una vera famiglia tedesca - padre, madre e tre figli - proveniente da Monaco di Baviera.