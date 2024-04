In scooter senza casco, l'infrazione fa cadere nella rete dei carabinieri l'autore di una spaccata

Sorpreso a girare per le strade di Riccione in sella a uno scooter senza indossare il casco, l'infrazione ha fatto finire nella rete dei carabinieri il presunto autore di alcuni furti tra cui anche una spaccata ai danni di una gelateria di viale Dante. Lo scorso fine settimana, durante i controlli del territorio, una pattuglia dell'Arma si è trovata davanti a un uomo che sfrecciava sul due ruote senza il dispositivo di protezione e gli hanno intimato l'alt. Nonostante le segnalazioni il malvivente, poi identificato per un 36enne già noto alle forze dell'ordine, ha dato gas e con una serie di manovre repentine è riuscito a seminare la gazzella. I carabinieri, però, grazie alla targa sono riusciti a rintracciare l'uomo nella serata di venerdì mentre rientrava nell'hotel della Perla Verde dove alloggiava.

Riconosciuto anche dalla carrozzeria, è emerso che si trattava di uno scooter rubato aggravando così la posizione del 36enne. La stanza dove alloggiava è stata quindi perquisita e, oltre a vari arnesi da scasso, è stata trovata della refurtiva asportata alcuni giorni prima in una struttura ricettiva sempre di Riccione. Dall'analisi delle telecamere di videosorveglianza della Cremeria Vanilla di viale Dante, svaligiata nella notte tra il 4 e 5 aprile, è poi emerso che l'autore della spaccata era lo stesso 36enne. Al termine degli accertamenti, mancando i presupposto per un arresto in flagranza, il malvivente è stato denunciato a piede libero per i tre furti.