In tre sul monopattino o alla guida ubriachi e contromano: raffica di sanzioni nella notte

La tutela della sicurezza stradale e il contrasto all’alcol sono state le attività principali condotte dalla squadra di polizia giudiziaria della Polizia Locale di Rimini durante il servizio notturno iniziato all’una e concluso sabato mattina alle 7, che ha interessato soprattutto la zona mare della città. Il personale in borghese ha infatti presidiato la zona di piazzale Fellini, molto frequentata anche in occasione della partita della nazionale di calcio.

Così come tanti sono stati i ragazzi che hanno scelto di spostarsi con i monopattini, in alcuni casi però non tenendo a mente che anche l’utilizzo di questi mezzi è disciplinato dal codice della strada. Sei sono stati i monopattini fermati perché procedevano contromano e in un caso perché viaggiavano addirittura in tre sullo stesso mezzo. Alla guida soprattutto turisti stranieri (tedeschi e spagnoli) che poi, sottoposti all’alcol test, hanno rivelato valori superiori a quanto consentito dal codice della strada. In tre casi è scattata la sola sanzione amministrativa, avendo i conducenti valori inferiori allo 0.8 grammi per litro; altri tre invece sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per valori risultati tra 0.9 e 1.20 g/l.

Sono state tre invece le patenti ritirate per guida di veicoli in stato di ebbrezza. In particolare, un ragazzo è stato fermato perché viaggiava in auto contromano ed è stato denunciato perché trovato con un tasso alcolemico di 1.5 g/l. Per un altro giovane, l’alcol test ha rivelato un tasso alcolemico di 1.68 - violazione che comporta oltre alla denuncia anche il sequestro amministrativo dell’auto ai fini della confisca. Il personale si è poi spostato in viale Regina Elena dove ha fermato un altro ragazzo a bordo di monopattino, risultato positivo all’alcol test con un valore di 1.20 e quindi deferito all’autorità giudiziaria.