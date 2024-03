In vista della Pasqua la Diocesi indice una Via Crucis per la pace

Venerdì 15 marzo, dalle ore 20,30 il Vescovo di Rimini mons. Nicolò Anselmi invita tutta la comunità diocesana ad una Via Crucis per la pace, in questa Quaresima 2024 dell’Anno della Preghiera indetto da Papa Francesco verso il Giubileo. Il percorso si snoderà attraverso due luoghi simbolici della città di Rimini. Si partirà, infatti, dall’Arco di Augusto per raggiungere in corteo e in preghiera la Piazza sull’Acqua. Le stazioni sono sette (le tradizionali quattordici unite a coppia): Arco d’Augusto, piazza III Martiri, corso d’Augusto incrocio via Soardi, piazza Cavour, piazzetta dei Servi, al centro del Ponte di Tiberio, e l’ultima alla Piazza sull’Acqua.

La Croce è quella della Giornata Mondiale dei Giovani e sarà fiancheggiata da torce portate da volontari della Protezione Civile.

La croce sarà portata di stazione in stazione da gruppi di cinque persone per volta: sacerdoti, diaconi, cattolici stranieri (che rappresentano tutti i popoli), famiglie, giovani e operatori sanitari Ad ogni stazione verrà annunciato l’episodio corrispondente del percorso doloroso di Gesù, un breve testo biblico a cui farà seguito un minuto di silenzio e una meditazione, operata da religiose/i e laici appartenenti ad associazioni e movimenti laicali che toccano le croci del presente: guerra, il creato non custodita come merita, le ingiustizie sul lavoro fino alle morti, le violenze di genere, la vita violata dal concepimento alla sua fine naturale, gli “ultimi”. Al termine il Vescovo Nicolò rivolgerà una preghiera al Signore per la pace. Alla preghiera per la pace sono stati invitati anche ortodossi e cristiani di altre confessioni.