Inaugura il secondo sistema di risonanza magnetica ad alto campo nel Medical Center Misano World Circuit

La prevenzione e la diagnosi di svariate patologie saranno più semplici e accessibili per chi abita a Misano Adriatico e dintorni. Cerba HealthCare Italia, che si occupa della diagnostica ambulatoriale e le analisi cliniche, ha inaugurato nel Medical Center Misano World Circuit un nuovo sistema di risonanza magnetica ad alto campo da 1,5 Tesla, che ne affianca uno già esistente dello stesso tipo: l’unità di Radiologia raddoppia così la capacità di offrire un servizio di fondamentale importanza per la salute e la prevenzione, una tecnologia radiologica all’avanguardia che permette di fornire immagini di elevata ed accurata qualità, utili a individuare anche le più piccole anomalie e lesioni.

Il progetto ha visto impegnato il team guidato da Filippo Bertazzini, Regional Executive Officer Emilia Romagna, Marche e Toscana di Cerba HealthCare Italia, che sottolinea: "Questa iniziativa, frutto del duro lavoro e dell’impegno di tutto il team, evidenzia la determinazione di Cerba nel continuare ad investire su questo territorio e proporre quanto di meglio la tecnologia possa offrire in ambito medico, con strumenti e servizi in grado di fare la differenza per la salute delle persone. È una fonte di grande orgoglio, non solo per me ma per tutti i nostri collaboratori che ogni giorno condividono l’impegno e la passione per realizzare i nostri progetti".

Il General Manager di Cerba HealthCare Italia Bruno Borraccino sottolinea la visione che è al cuore di questo progetto: "Questo investimento testimonia la forza della collaborazione tra il settore pubblico e privato, garantendo ai cittadini accesso a servizi sanitari avanzati, competenza di spicco e tempi di attesa ridotti". Un passo ulteriore, quindi, dell’impegno di Cerba HealthCare Italia a migliorare a cure di qualità, specie in un momento di grandi sfide per il settore sanitario, in cui la missione di Cerba HealthCare Italia continua a essere quella di mettere al primo posto il benessere delle comunità in cui opera.

Le apparecchiature in grado di eseguire indagini di risonanza magnetica, uno dei più importanti esami di diagnostica per immagini, non garantiscono tutte la stessa accuratezza di diagnosi, poiché diversi sono i fattori tecnologici che lo condizionano; ma di questo spesso i pazienti non sono consapevoli. Utilizzare un’apparecchiatura ad alto campo (da 1,5 Tesla in questo caso) vuol dire poter contare su risultati precisi e affidabili, con altissimo livello di dettaglio delle immagini, fondamentale per formulare con tempestività diagnosi accurate. È solo uno dei tanti servizi messi a disposizione da Cerba HealthCare Italia nel Medical Center MWC, situato nel cuore di un contesto internazionale unico, il Misano World Circuit appunto, e aperto dal lunedì al sabato in via Daijiro Kato, 10. L’unità di Radiologia del centro è dotata inoltre di una TAC multislice e di una radiologia tradizionale digitale. Cerba HealthCare Italia è inoltre presente con un’altra sede a Misano in via della repubblica 122 e analoghe strutture con caratteristiche similari sono presenti a Faenza e Imola.