Inaugura il nuovo Ufficio Iat temporaneo, la sede nella hall del Municipio

In attesa del vincitore del bando per l’affidamento triennale del servizio di gestione Informazione e Accoglienza Turistica, con possibilità di rinnovo per due anni e proroga di ulteriori sei mesi, l’Ufficio Iat di Verucchio ha riaperto i battenti con l’affidamento temporaneo alla I Feel Good - Travel, società specializzata in marketing del territorio con sede in via Del Vecchio Ghetto 4 a Villa Verucchio.

Temporanea la gestione e anche la location: il servizio sarà infatti espletato nella hall del municipio, al civico 23 di Piazza Malatesta e sarà svolto in presenza ogni fine settimana fino al 4 giugno: il venerdì dalle 15.30 alle 18.30, il sabato e la domenica dalle 10 alle 18.30. Nuovo anche il numero di telefono, lo 0541-673928, che sarà invece attivo sette giorni su sette dalle 10 alle 18.30 per informazioni e prenotazioni. L’ufficio sarà inoltre contattabile via mail a iat@comune.verucchio.rn.it.

Da lunedì 5 giugno lo Iat tornerà invece nella sede storica di piazza Malatesta 20, all’angolo con via Sant’Agostino: per presentare le domande e partecipare alla procedura telematica gli interessati hanno tempo fino alle 23.59 del 15 aprile e l’apertura delle buste sarà in seduta pubblica virtuale il 17 aprile alle 9 mediante collegamento al link https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.

“Dopo la scadenza del mandato, avevamo chiesto al precedente gestore di continuare a gestire il servizio in proroga in attesa della conclusione del bando per il nuovo affidamento. Purtroppo dopo una riflessione di qualche tempo, ci ha comunicato di non riuscire a continuare la sua attività in maniera temporanea e abbiamo quindi predisposto un affidamento di due mesi per garantire l’attività già prima di Pasqua e dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio che segnano l’inizio della stagione turistica. Ringraziamo le responsabili di I Feel Good - Travel della disponibilità e dell’entusiasmo con cui hanno accettato l’incarico e gli uffici per aver organizzato tutto in tempi strettissimi con grande professionalità, da ieri è online la nuova pagina Facebook con contatti e orari di apertura e prenotazioni e nei fine settimana il servizio sarà garantito dalla hall del municipio prima che torni tutto operativo dalla location deputata e per l’intera settimana. In questi giorni abbiamo già visto decine e decine di cicloturisti, i pullman di studenti in visita al Museo Archeologico e alla Rocca malatestiana stanno tornando numerosi e siamo pronti ad accoglierli nuovamente al meglio sull’onda di un 2022 che ha visto i nostri gioielli culturali tornare ai numeri di visite pre Covid, con oltre 22.000 turisti non a gruppi organizzati che hanno raggiunto Verucchio per godersi una visita fra la nostra storia unica, il paesaggio e l’enogastronomia che il territorio sa offrire” commentano la sindaca Stefania Sabba e l’assessora al Turismo Linda Piva.