Inaugura a Rimini la scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale

Venerdì 30 settembre 2022 si terrà l’inaugurazione della nuova sede di Studi Cognitivi a Rimini, sita in Corso d’Augusto 115. L’evento si terrà presso la Sala del Giudizio dei Musei Comunali di Rimini, in via Luigi Tonini 1. Sarà presente per l’apertura dei lavori l’assessore alle Politiche per la Salute Kristian Gianfreda, seguirà l’intervento di Sandra Sassaroli, presidente del Gruppo Studi Cognitivi, su “Formulazione del caso Libet e strategie di intervento: un caso clinico”. Avrà luogo poi una tavola rotonda che vedrà stimati esponenti della psicologia, psicoterapia e psichiatria confrontarsi sul tema “Percorsi per la salute mentale: verso una direzione condivisa”. Il dibattito sarà un interessante momento di scambio e confronto in cui la cura della salute mentale si intersecherà con i servizi offerti dal territorio romagnolo. Si esaminerà il contributo portato dalla psicoterapia cognitivo comportamentale nell’ambito del panorama scientifico sulla salute psichica e l’importanza del fare rete, come risorsa e risposta concreta alle varie forme di disagio mentale.

L’evento è organizzato da Studi Cognitivi, un network di scuole di specializzazione che raccoglie attualmente più di 700 allievi, psicologi e medici, che stanno seguendo un corso di specializzazione post-lauream in psicoterapia cognitiva e cognitivo comportamentale. Il gruppo Studi Cognitivi è stato fondato alla fine degli anni ’90 da Sandra Sassaroli, la quale già dagli anni ’70, ha contribuito alla conoscenza e alla diffusione della psicoterapia cognitiva in Italia. La mission delle scuole affiliate a Studi Cognitivi Formazione è di elevare i livelli della psicoterapia nei territori in cui operano grazie alla sinergia di ricerca scientifica, didattica e pratica clinica, fornendo adeguati strumenti evidence based di trattamento.

La scuola di Terapia Cognitiva e Comportamentale Stcc di Rimini, nata per volontà di Sandra Sassaroli, è stata riconosciuta dal Miur - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca - con Decreto del 26.06.2022 come Corso di Specializzazione in Psicoterapia ai sensi dell’articolo 3 della legge 56/89. Il progetto didattico di Studi Cognitivi Formazione si avvale di un gruppo di ricerca di fama internazionale che ha all’attivo numerose pubblicazioni e che continua a contribuire allo sviluppo della disciplina. Da Settembre 2021 presso la sede di Rimini nasce anche il Centro Clinico di Studi Cognitivi che affianca all’alta formazione, la ricerca, la divulgazione scientifica e l’erogazione di servizi clinici nel campo della salute mentale. I professionisti del centro si occupano della psicoterapia a partire dall’età evolutiva fino alla senescenza, con equipe specializzate nei singoli trattamenti (spettro autistico, dipendenze patologiche, disturbi alimentari, disturbi di personalità, potenziamento e riabilitazione cognitiva, disturbi d’ansia, disturbi dell’umore, disturbi della sfera sessuale e problematiche di coppia, trauma e dolore cronico). Il Centro Clinico inoltre propone periodicamente eventi divulgativi gratuiti e aperti alla popolazione sul tema della salute mentale.