Inaugurata la "Foresta del mare", tra sardine e altalene un waterfront sempre più a misura di bambino

Ci sono le sardine luminose. Le barchette, i cannocchiali e i trampolini che già hanno fatto breccia nel cuore dei bambini. Il nuovo Parco del Mare di Rimini è sempre più evoluto. Ora al fianco delle fontane ornamentali, tra giochi d’acqua a due passi dal mare, nasce anche la “Foresta del mare”. Un parco giochi inclusivo, di ultima generazione, che è quasi un lunapark. Sia per la qualità sia per la quantità dei giochi. Naturalmente tutti gratuiti. La nuova area è stata inaugurata venerdì (31 marzo) alla presenza delle autorità e dei bimbi delle scuole. Il nuovo parco va così a completare il nuovo lungomare, che mira con i prossimi lotti a estendersi sempre più verso Sud, già inserito dall’inserto “La Stampa Salute” al terzo posto nella top5 delle località che hanno allestito parchi innovativi intesi come luoghi di benessere all’aperto.

Il sindaco Jamil Sadegholvaad, accompagnato dagli assessori Mattia Morolli e Roberta Frisoni, si sono intrattenuti con i bimbi delle scuole. “Abbiamo provato a essere noi bambini – hanno detto teneramente -, e speriamo che le sempre ricercate altalene siano sufficienti, visto che qui ne abbiamo posizionate sette”. I giovani studenti si sono già detti innamorati della nuova "Foresta del mare". “Sindaco, il trampolino mi è piaciuto tantissimo”, ha detto una bimba rivolgendosi al primo cittadino. “Però mi raccomando – ha detto il sindaco – se vedete dei ragazzi più grandi fare degli scarabocchi, ditegli che non si fa, aiutiamoci e tenere tutto bene in ordine”.

Il tema della foresta del mare

Il tema della foresta è trattato in uno spazio posto in posizione decentrata, in una zona fittamente alberata, che si sviluppa su una pavimentazione antitrauma in ghiaino che garantisce la totale permeabilità del suolo. Il gioco multifunzione è caratterizzato da molteplici possibilità di gioco, ed ha in sommità pannelli sagomanti a chioma d’albero con rami e foglie. Il progetto prevede una situazione di gioco immersiva, dove la foresta del mare si sviluppa in armonia con l'ambiente rinaturalizzato del Parco del mare, dove sia possibile sfidarsi in attività ludiche coinvolgenti.

Il tema marino si concentra nell’area con pavimentazione antitrauma in gomma colata. La scelta della gomma è scaturita dalla necessità di rendere le attrezzature ludiche altamente accessibili. All’interno di questo spazio si crea un doppio simbolismo rappresentato dalla sagoma di un pesce dal colore marino riflesso nelle sue forme, raccordate al prato circostante attraverso delle ulteriori aree a gomma di color beige a simboleggiare la sabbia delle spiagge riminesi. Il percorso che attraversa da sinistra a destra l’intera area è sottolineato nella parte centrale dal rialzo del terreno a formare una lieve collina con il disegno di lische laterali innestate sulla spina centrale. In alzato tale struttura ludico-paesaggistica è formata da archi che spuntano dal terreno e dalle scarpate laterali che vengono utilizzate per lo sviluppo di ulteriori attività ludiche. Questa collinetta/lisca di pesce diventa un sistema combinato di giochi, con scivoli su un lato, che incitano a tuffarsi in un mare immaginato e a salire sul faro sul lato opposto tramite un tunnel a rete che ricorda quelle da pesca.

I lavori

I lavori per la realizzazione dell’area ludica nello spazio verde tra via I Vitelloni e l’area adiacente i campi da paddle hanno visto l’allestimento complessivo di spazi che si sviluppano in diverse aree destinate al gioco che si inseriscono in un'area verde in lieve pendenza da mare verso monte, caratterizzata dalla presenza di alberi sia esistenti che di nuovo inserimento. Il Parco giochi, in funzione dell'ampiezza dell'area a disposizione e delle caratteristiche morfologiche, punta alla massima integrazione possibile con le alberature. Un’area gioco altamente inclusiva, che si richiama alla “Foresta del mare” ispirata alle filastrocche di Rodari. L’immaginario creato dalle filastrocche di Gianni Rodari è la suggestione che guida la progettazione e la tematizzazione di tutte le aree gioco dedicate ai bambini che caratterizzano il Parco del Mare sud. L’opera è costata complessivamente un milione di euro, con il supporto dei fondi in arrivo dall’Europa.

NUOVI CANTIERI - Dall'autunno il nuovo lungomare a Bellariva e Marebello

Aree gioco e fontane

La nuova area ludica del Lungomare Tintori va ad aggiungersi alle due già realizzate sul lungomare Spadazzi: una vicina al mare, di circa 30 metri quadrati, e una seconda più grande di circa 100 metri quadrati, in corrispondenza di via Oliveti, con giochi ispirati al tema delle navi e della pesca.

Fra la fine di aprile e l’inizio di maggio verranno inaugurate anche altre tre fontane ornamentali “sardine piccole” (nei tratti 1, 2 e 3) e altre due aree giochi (una di 57 mq all’interno di una specifica area che ha la conformazione a “sardina” nel tratto 2 e una di 160mq all'interno di un'area più ampia destinata a verde, nel tratto 3).

Un regalo per Pasqua

Questa la dichiarazione del sindaco Jamil Sadegholvaad: “Rimini si presenta per Pasqua, di giorno e di sera, con questa nuova area ludica creativa e innovativa per bambini e famiglie che darà ulteriore valore attrattivo al Parco del Mare. Seguendo le suggestioni di Rodari e promuovendo l’inclusività grazie a soluzioni progettuali che la rendono accessibile a tutti, oggi si apre un’area che si armonizza con il contesto caratterizzato dal blu del mare, dal verde della vegetazione e dal color sabbia e che grazie a effetti luminosi e sonori si integra con l’adiacente fontana ornamentale con i suoi giochi d’acqua a pavimento e i getti colorati che è già uno dei luoghi più apprezzati di Marina Centro. Non a caso si chiama “Foresta del mare” anche a sottolineare il valore paesaggistico dell’intervento che si integra e valorizza l’area naturale già presente. Questo progetto è destinato a migliorare l’esperienza di chi vive la spiaggia e passeggia lungo il nuovo waterfront riminese coniugando l’attenzione alla riqualificazione e alla trasformazione urbana alla volontà di offrire luoghi sempre più verdi, funzionali e soprattutto belli da vivere e da condividere”.