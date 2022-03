Inaugurata la prima delle “panchine europee in ogni città”, quella di Rimini dedicata a David Sassoli

Si è svolta nel pomeriggio di domenica 6 marzo l’inaugurazione della prima panchina europea d’Italia del progetto “Panchine europee in ogni città” dedicata a David Sassoli, nel parco Poderi della Ghirlandetta di Rimini. Nella mattinata, cittadini e attivisti delle associazioni hanno preso parte alla pittura della panchina europea adiacente all’ingresso del Palazzo dei congressi di Rimini assieme a Debora Striani, artista del progetto “Panchine europee in ogni città”. Nel pomeriggio, dalle ore 16, è stata inaugurata la panchina alla presenza dell’ Eurodeputata Alessandra Moretti, del Senatore della Repubblica Marco Croatti, della Presidente dell’ Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna Emma Petitti, della Vicesindaca del Comune di Rimini Chiara Bellini e dell’Assesora alla relazioni internazionali Francesca Mattei. Sono, poi, intervenuti i referenti delle associazioni promotrici della realizzazione della panchina europea di Rimini, che è la seconda in provincia dopo quella di Bellaria Igea Marina, e in particolare hanno preso parola: Alessandro Romano per Futuro Verde, Marco Celli segretario regionale del Movimento Federalista Europeo, Federico Tosi segretario regionale della Gioventù Federalista Europea, Graziano Urbinati Presidente di Federconsumatori Rimini e Marco Tonti Presidente di Arcigay Rimini.

Nei diversi interventi è emerso il ricordo lucido e commosso di David Sassoli, che viene ricordato con una targa posta sulla panchina con una sua celebre frase “ L’ Unione Europea non è un incidente della storia”, oggi più che mai forti parole da ricordare. Un ricordo unito alla richiesta di pace e di maggior integrazione europea per rispondere alla guerra di questi giorni da parte di tutti gli intervenuti, un’integrazione maggiore sia nell’ ambito energetico che politico, sottolineata anche nelle parole della Parlamentare Europea, Alessandra Moretti che ha detto che “ serve la costruzione di un’ Europa che sia un’ Europa politica.” Un’ occasione anche da parte di Futuro Verde per promuovere l’idea di dedicare uno spazio pubblico nella città di Rimini, in ricordo di David Sassoli, come accadrà presto a Firenze. La panchina, realizzata con vernici sostenibili, si inserisce nel più ampio progetto di “Panchine Europee in ogni città” promosso dalla Gioventù Federalista Europea e che ha già visto inaugurare altre due panchine europee nel nostro territorio regionale, a Bellaria Igea Marina e Modena.