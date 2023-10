Incappucciati rapinano le aziende del Villaggio Primo Maggio. Erbetta: "Troppo buonismo sinistroide"

La recente classifica del Sole 24 ore posiziona Rimini come seconda città d'Italia con il maggior numero di reati dietro solo a Milano. Sul tema interviene Mario Erbetta, coordinatore commissario di Forza Italia della Città di Rimini. "Ho letto le giustificazioni del nostro sindaco, che come un disco incantato dichiara che non si tiene conto dell'affluenza turistica nei periodi estivi e perla delle perle e che “il dato che i Riminesi denunciano di più i reati rispetto ai cittadini del Sud” crea questa distonia nella classifica. Lo stesso sindaco a più riprese durante la campagna elettorale di due anni fa disse che la problematica delle Baby Gang andava affrontata in modo sociologico e mi accusava di voler utilizzare cani e manganelli nei riguardi di questi poveri ragazzi. Questo buonismo sinistroide ci ha portato alla situazione drammatica in cui viviamo che casualmente “percepiscono” solo i cittadini ma non le istituzioni".

“Rimini è una città sicura ma vi è una percezione di insicurezza dei cittadini riminesi. Questo è un altro ritornello che sentiamo da tempo dalla propaganda amministrativa comunale - prosegue Erbetta -. Anche se le favole son belle non si può vivere in un mondo immaginario caro sindaco e il risveglio ce lo danno i reati quotidiani che subiscono i nostri cittadini. La nuova zona artigianale del Villaggio Primo Maggio è messa a ferro e fuoco da un banda di rapinatori incappucciati. Ci sono dei video delle attività che immortalano questa banda di incappucciati con tanto di radioline e auricolari che disattivano gli antifurti delle attività e fanno sopralluoghi per poi tornare e portar via tutto".

"L'ultima “visita” è avvenuta allo stabile della Prime Cleaning il 6 ottobre 2023 prima di mezzanotte già “visitato” una volta come tre volte è stata presa di mira la Carrozzeria (l'ultima volta il 7 maggio) vicina e una volta il salumificio. E' nonostante le varie denunce fatte alle autorità questi predoni continuano a fare quello che vogliono al punto di costringere queste attività a pensare di rivolgersi alla vigilanza privata per supplire alla carenza pubblica di sicurezza. Altra zona caldissima è la Pescheria di Piazza Cavour. Sabato sera scorso l'ennesima rissa tra baby gang poco prima di mezzanotte. Ragazzi con cappucci e sciarpe che coprono il viso se le sono date di santa ragione senza che ci fosse una presenza delle forze dell'ordine vicina per impedire la rissa".

"La cosa che lascia perplessi è che anche nel weekend precedente sono avvenuti tafferugli sempre nella vecchia Pescheria alla presenza di tre assessori e nessun provvedimento è stato intrapreso dall' amministrazione comunale - prosegue Erbetta -. Senza poi parlare degli omicidi anch'essi troppo frequenti di cui l'ultimo recente in via del Ciclamino. Questa è la realtà di Rimini, una città sempre più insicura a tal punto che anche i turisti ci stanno abbandonando per città più vivibili e la stagione estiva deludente ne è la prova tangibile. Signor prefetto, signor questore e signor sindaco, bisogna prendere provvedimenti urgenti e seri per rendere sicura tutta la città e le sue periferie come la zona artigianale del Villaggio Primo Maggio e in particolare il centro storico utilizzando le unità cinofile dei vari gruppi di polizia, ripristinando il poliziotto di quartiere e dando vita a un vero servizio di sicurezza partecipata con security privati pagati dagli imprenditori locali, una vera collaborazione tra pubblico e privato per garantire sicurezza ai riminesi e ai turisti. Come Forza Italia Rimini, tramite il nostro onorevole Maria Rosaria Tassinari riproporremo l'interrogazione sul tema sicurezza della città di Rimini al Ministro degli Interni Piantedosi sperando che da Roma arrivi quell'input necessario per un serio cambiamento magari con nuove unità di poliziotti per un maggior pattugliamento del territorio".