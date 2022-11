Incendio davanti al pub, uno scooter va a fuoco e le fiamme danneggiano anche un'autovettura

Un incendio improvviso, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, quello scoppiato nella serata di domenica è che ha completamente distrutto uno scooter e danneggiato seriamente una vettura, una bici elettrica e delle fioriere. L’allarme è scattato poco dopo le 22 quando, in viale regina Margherita all’altezza del civico 69, le fiamme si sono levate da un Kymco parcheggiato lungo la strada nei pressi di un pub. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco con l’autobotte ma, nonostante l’intervento del personale del 115, l’incendio ha mandato in cenere lo scooter col rogo che ha danneggiato una Dacia Duster e una bici elettrica entrambe parcheggiate vicino al Kymco oltre alle fioriere del pub. Sul posto, per gli accertamenti di rito, è intervenuta una pattuglia delle Volanti.