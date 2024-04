Incendio nel locale del noto cantautore, si sospetta il dolo

L'allarme è scattato intorno all'1.30, nella notte tra domenica e lunedì, quando alcuni passanti hanno notato le fiamme che si levavano dal Kiosko Il Vincanto di Villa Verucchio di proprietà del noto cantautore Filippo Malatesta. Sul posto si sono precipitate le squadre dei vigili del fuoco con 7 uomini e 2 mezzi ma, nonostante il loro intervento, la struttura è andata completamente distrutta e ancora nella prima mattinata di lunedì il personale del 115 era al lavoro per mettere in sicurezza il locale. Nel parco di via Aldo Moro è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Villa Verucchio e, al momento, si sospetta che l'origine delle fiamme sia di natura dolosa. Lunedì mattina, infatti, sul posto è arrivata anche una squadra degli esperti del Nucleo Investigativo Antincendio dei vigili del fuoco da Bologna per ricostruire con esattezza quanto accaduto.