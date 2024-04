Locale distrutto dalle fiamme, il paese mobilita per aiutare Filippo. "Aiutateci, il Kiosko deve ripartire"

In poche ore sono stati raccolti quasi 10 mila euro. Per aiutare il Kiosko il Vincanto e il suo titolare, il noto musicista Filippo Malatesta. L’incendio che ha distrutto il ristorante è stato devastante, al civico 105 di via Aldo Moro, a Villa Verucchio, è andato tutto completamente in cenere. Tant’è che nella prima serata di lunedì (15 aprile) i vigili del fuoco sono dovuti tornare sul luogo perché dopo la notte di devastazione le fiamme stavano con il vento tornando a invadere quel che resta dei locali. In un quadro desolante, è però scattata in paese una vera e propria gara di solidarietà: in poche ore 160 persone hanno deciso di fare una donazione per aiutare il Kiosko a rimettersi in piedi. A raccontare lo sforzo profuso è Anita Assirelli, amica di famiglia dei titolari del chiosco, che appena ha saputo la notizia si è subito recata al locale: “Il danno è veramente enorme, è un posto di ritrovo al quale tutti noi siamo molto affezionati e stringe il cuore quanto accaduto, per questo abbiamo deciso subito di fare qualcosa per aiutare Filippo, così abbiamo deciso di avviare una raccolta fondi. In una notte sono stati distrutti gli sforzi di una vita, l’immobile ha danni ingenti e Filippo custodiva al suo interno anche gli strumenti musicali”.

C’è chi in queste ore ha subito donato anche mille euro, chi qualche spicciolo. Ognuno fa per quanto può. Ma la vicinanza di amici e clienti è un conforto, in questo momento così difficile. “E’ stata avviata una raccolti fondi su GoFundMe per aiutarci a risorgere dalle ceneri – scrive Filippo Malatesta -, da quel che rimane del Kiosko. Basta un caffè offerto per aiutare tutti noi a ripartire”.

“Era il punto di ritrovo di mamme bambini ragazzi e adulti. In un paese come Villa Verucchio, nei pressi di Rimini - scrivono gli organizzatori della raccolta fondi - era una presenza importante. Ci muoviamo tutti insieme per aiutarlo a risollevarsi, e riprendere questo percorso interrotto così bruscamente”.

Anita racconta come la sera prima si trovava al locale, che era stato individuato come sede elettorale per la formazione della lista civica Verucchio Mia, anche Filippo è tra i candidati in vista della prossima tornata elettorale. “In questo momento l’unico pensiero va all’emergenza – aggiunge Anita -, abbiamo avviato su tutti i canali social una comunicazione, per diffondere la notizia il più possibile. Filippo è proprio un bravo ragazzo, quello che è capitato è un dramma: inoltre il posto era amato dalle mamme e dai bambini, ma anche dai tanti giovani che si ritrovano sin dall’ora dell'aperitivo. E’ un riferimento che va fatto rinascere quanto prima”.

Sulla natura del rogo continua a non essere esclusa l’ipotesi dolosa, le fiamme hanno iniziato a propagarsi intorno all’1,30 di notte. Sull’accaduto proseguono le indagini da parte dei Carabinieri con la stretta collaborazione dei Vigili del fuoco.

Le donazioni sono aperte attraverso la piattaforma GoFundMe all’indirizzo: https://gofund.me/a5e7822b