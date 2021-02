Tragico schianto in A14, morti 2 volontari Enpa che trasportavano cuccioli

E' di due morti il tragico bilancio dell'incidente avvenuto all'alba di domenica in A14 nel tratto tra le Marche e la Romagna, all'altezza di Gradara, nel quale hanno perso la vita dei volontari dell'Enpa provenienti dalla Puglia. Secondo quanto ha riferito Autostrade per l'Italia, la carambola è avvenuta intorno alle 5.30 quando per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia autostradale di Fano è avvenuto il tamponamento che ha coinvolto due mezzi pesanti ed un furgone. E' su quest'ultimo che viaggiavano le vittime: Elisabetta Barbieri di 63 anni e S.T. di 47 anni, entrambi del milanese, "staffettisti" dell'Enpa che da San Severo stavano trasportando dei cuccioli di cani e gatti nel nord Italia. Lo scontro è avvenuto nella carreggiata nord e, dopo l'impatto, alcune gabbie degli animali trasportati dalle vittime sono volate sull'asfalto.

Un impatto tremendo che ha fatto accorrere sul posto gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco oltre al personale della Stradale che ha provveduto a chiudere il tratto di A14 interessato dal sinistro. Nonostante tutti gli sforzi dei soccorritori per i due "staffetisti" non c'era più nulla da fare e il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Gli animali coinvolti nell'incidente, invece, sono stati presi in carico da un camionista che transitava lungo l'autostrada e si è offerto di far proseguire il viaggio delle bestiole. Feriti, in maniera non grave, i conducenti degli altri due mezzi pesanti interessati dallo scontro che sono stati trasportati al pronto soccorso di Pesaro.