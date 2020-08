Schianto sull'Adriatica, auto contro due Harley: ci sono feriti, grave una donna - FOTO

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di domenica, intorno alle 14.15, sulla SS16 Adriatica a Rimini, all'altezza di via Celli. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia una Renault Clio che procedeva in direzione Pesaro ha "allargato" la propria direzione di marcia andando ad invadere parzialmente la corsia opposta, colpendo due Harley Davidson con a bordo quattro persone in tutto (due sulla prima e due sulla seconda) che sono finite a terra.

Ad avere la peggio una donna, passeggera della prima moto, trasportata in elimedica al Bufalini di Cesena. Grave un secondo centauro (ma non sarebbe un pericolo di vita), lievi lesioni per gli altri due motociclisti. Sul posto i sanitari del 118 con due ambulanze, l'auto col medico a bordo e appunto l'elisoccorso. La SS16 è rimasta bloccata in entrambe le direzioni anche perché, poco dopo, un altro incidente si è verificato a poche decine di metri dal primo. In questo caso coinvolti uno scooter e un'auto: lievi ferite, nessuno è in pericolo di vita