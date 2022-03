Incidente sul lavoro con la motosega, rischia l'amputazione del braccio

E' ricoverato nel reparto di Ortopedia dell'Infermi il titolare 40enne di una rivendita di legname che, nel pomeriggio di lunedì, è rimasto gravemente ferito durante il lavoro. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo intorno alle 16.30 si trovava all'interno della sua azienda di via Maceri e stava tagliando del legno con una motosega. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dell'Ispettorato del Lavoto, la lama dentata lo ha colpito al braccio destro amputandolo parzialmente. E' scattato l'allarme e, sul posto, sono accorsi i sanitari del 118 ed è stata fatta alzare in volo anche l'eliambulanza da Ravenna. Il 40enne, rimasto sempre cosciente, è stato stabilizzato e poi trasportato d'urgenza nel nosocomio cesenate dove non sarebbe in pericolo di vita ma i medici sono impensieriti per le condizioni del braccio.