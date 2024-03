Coldiretti e Cai incontrato gli operatori del comparto agricolo della Valmarecchia

Giovedì sera, il Teatro Comunale di Coriano è stato il palcoscenico di un momento dedicato agli incontri territoriali organizzati da Coldiretti Rimini sulle varie tematiche del settore. L'incontro ha rappresentato un momento importante per approfondire concretamente i punti sensibili del comparto agricolo, le politiche sindacali di Coldiretti, nonché le vittorie e gli obiettivi dell'associazione.



La serata è stata arricchita dalla presenza di ospiti speciali, tra cui tecnici e referenti di consorzi agrari d’Italia, che hanno fornito preziose informazioni sul funzionamento della struttura e sulle opportunità offerte agli agricoltori del territorio, in una dinamica storica contemporanea, molto delicata e soggetta alle “altalene” determinate dai conflitti in corso e dalla susseguente crescita dei costi e dei prezzi.



Tra i presenti, il Direttore di Coldiretti Rimini, Alessandro Corsini, il Presidente Guido Cardelli Masini Palazzi, il Vicedirettore Giorgio Ricci e il Segretario di Zona Roberto Bacchini. La partecipazione di tali rappresentanti ha garantito un confronto diretto con gli associati, consentendo loro di porre domande e ricevere chiarimenti su questioni specifiche e dubbi inespressi.



Il Presidente Guido Cardelli Masini Palazzi ha ricordato le denunce di Coldiretti, in tempi pioneristici, sulla tossicità del glifosato utilizzato come erbicida durante la coltura del grano, in Canada e le altre numerose battaglie che Coldiretti ha portato avanti in passato. Particolare attenzione si è posta sulla disamina delle pratiche sleali e la denuncia di Coldiretti a Lactalis, caso certamente non isolato e che rappresenta concretamente l’operato di Coldiretti a difesa del comparto agricolo italiano ed in particolare dei propri associati.