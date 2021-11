Incornato dal caprone rimane ferito in mezzo al campo

Curioso incidente, nel pomerigio di venerdì, a Ospedaletto dove un allevatore è rimasto ferito dopo essere stato incornato da un caprone. Tutto è avvenuto intorno alle 14.30 in un fondo di via San Salvatore quando, per cause ancora in corso di accertamento, l'uomo è stato colpito dall'animale in mezzo a un campo riportando delle serie ferite. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che, a loro volto, hanno dovuto chiedere l'intervento dei vigili del fuoco per raggiungere il ferito. Il personale del 115 è quindi sceso nel campo e, dopo aver caricato l'uomo sul toboga, lo hanno trasportato per 500 metri fino alla strada dove è stato affidato alle cure dei sanitari che una volta stabilizzato lo hanno trasportato in pronto soccorso per le cure del caso.