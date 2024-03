Infastidisce gli avventori e aggredisce gli agenti, arrestato per la seconda volta in 10 giorni

Era già balzato agli onori delle cronache lo scorso 29 novembre, in quanto protagonista di un rocambolesco inseguimento con le Volanti, il 35enne nuovamente arrestato dalla Polizia di Stato nella serata di domenica scorsa per aver aggredito gli agenti. L'uomo, di origini nomadi, si trovava in un bar del centro storico di Rimini insieme ad altri due soggetti che in preda ai fumi dell'alcol avevano iniziato ad infastidire e molestare gli altri avventori tanto che verso le 22 è stato chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto è arrivata una Volante della Questura con gli agenti che, non senza fatica, erano riusciti a convincerli ad uscire per essere identificati. Due in particolare, tra cui il 35enne, hanno iniziato a dare in escandescenza rifiutando di fornire le proprie generalità tanto che si è reso necessario portarli negli uffici di piazzale Bornaccini.

E' stato a questo punto che hanno iniziato ad opporre resistenza e, dal locale, sono stati chiesti i rinforzi facendo arrivare una seconda pattuglia. Caricati sulla Volante e portati in Questura il 35enne ha iniziato a dimenarsi e, nel tentativo di fuggire, ha aggredito un agente che è rimasto ferito. Bloccato e messo in sicurezza, l'esagitato è stato quindi arrestato e dagli accertamenti è emerso che solo una decina di giorni prima era finito nuovamente nei guai. In quella occasione si trovava a bordo di una Lancia Ypsilon che, verso le 22.30, procedeva a velocità sostenuta nella zona dei Padulli quando ha incrociato una pattuglia della Polizia di Stato che gli ha intimato l'alt. Nonostante le segnalazioni, l'uomo al volante aveva spinto sull'acceleratore dando il via a una corsa lungo la strada che si è conclusa solo quando la Volante è riuscita a bloccarla mentre sul posto erano arrivati i rinforzi. Nell'abitacolo sono stati trovati tre soggetti italiani di origini nomadi, un 42enne, un 22enne e appunto il 35enne tutti già noti alle forze dell'ordine, con gli accertamenti sul guidatore che avevano permesso di scoprire come la patente gli fosse stata revocata lo scorso luglio.

Delle altre due persone a bordo, uno era stato trovato in possesso di arnesi per lo scasso e 24 grammi di stupefacente mentre, il terzo, aveva cercato di opporre resistenza al controllo. Al termine degli accertamenti, per il guidatore era scattata la denuncia per guida senza patente mentre, gli altri due, erano stati deferiti rispettivamente per i grimaldelli e la droga e per la resistenza. All'epoca non si era escluso che potesse trattarsi di una banda specializzata nei furti negli appartamenti che, negli ultimi giorni, sta imperversando nel riminese. Considerati gli ultimi fatti, il Questore di Rimini ha adottato nei confronti del 35enne un provvedimento di divieto di accesso a tutti i locali pubblici della provincia (DACUR) per un anno.