Infortunio sul lavoro nei cantieri Ferretti, operaio precipita nel vuoto

E' stato portato in pronto soccorso con un codice di media gravità l'operaio che, nella mattinata di martedì, è stato protagonista di un infortunio sul lavoro. L'uomo intorno alle 12.45 si trovava a bordo di un'imbarcazione nel cantiere nautico della Ferretti, al porto di Cattolica, quando per cause ancora in corso di accertamento è precipitato in una botola facendo un volo di circa 2 metri e mezzo. Sul posto è accorsa l'ambulanza del 118 ma a causa delle difficoltà nel raggiungere il ferito i sanitari hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Il personale del 115, con le unità Speleo alpino fluviale (Saf), ha provveduto ad imbracare l'operaio issandolo sul ponte e poi trasportarlo sulla banchina per essere affidato alle cure degli addetti di Romagna Soccorso. Sul posto, per ricostruire con esattezza la dinamica, è intervenuta la Medicina del lavoro e i carabinieri di Cattolica.