Il folle inseguimento si conclude con lo schianto contro un albero

Serata di sabato molto agitata sulle strade di Riccione trasformate da un automobilista, che guidava sotto l'effetto della cocaina, in un autodromo per cercare di scappare da una pattuglia della Polizia Stradale. Tutto è iniziato verso le 18 in via D'Annunzio quando gli agenti, che stavano effettuando un posto di controllo, si sono imbattuti in una Seat Ibiza che procedeva in direzione della Perla Verde. La targa ha fatto scattare un allert del computer di bordo della pattuglia in quanto il veicolo risultava privo della revisione ed è quindi stato intimato l'alt. Il guidatore, per tutta risposta, ha spinto sull'acceleratore per infilarsi in via Boccaccio e a tutta velocità fuggire verso via Verdi. La pattuglia si è così messa all'inseguimento della Seat che, nel frattempo, ha iniziato a fare una lunga serie di manovre azzardate nel tentativo si seminare gli agenti. Dopo aver superato le auto incolonnate al semaforo, invadendo la corsia opposta, e "bruciare" il rosso l'Ibiza ha imboccato contromano via Rimini e via Ravenna ma giunto in quest'ultima strada il guidatore ha perso il controllo ed è andato a schiantarsi contro un albero che costeggia. Dall'abitacolo è uscito, praticamente illeso ma in forte stato di agitazione, un 48enne originario di Pistoia e all'interno della Seat gli agenti hanno subito notato i resti di diversi involucri utilizzati per custodire la cocaina. L'uomo ha poi consegnato spontaneamente un'altra dose di "neve" da 0,3 grammi ed è stato accompagnato in pronto soccorso dove, dalle analisi, è risultato essere positivo allo stupefacente. La corsa è costata al 48enne il fermo amministrativo della vettura, un verbale chilometrico per le infrazioni commesse al Codice della Strada per un totale di 4mila euro di multa, la decurtazione di 30 punti dalla patente e il ritiro del documento di guida e la denuncia a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale.