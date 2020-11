Internet super veloce per tutte le scuole di Morciano

Entro la fine del 2021 le scuole di Morciano di Romagna saranno connesse alla banda ultra larga. Nell’ambito delle attività dell’Agenda Digitale, la Regione Emilia-Romagna destinerà 24 milioni di euro per collegare alla rete in fibra ottica a 1Gbps tutti i plessi scolastici delle scuole primarie, e delle scuole secondarie di primo e secondo grado che ancora non ne sono provviste. Per quanto riguarda il territorio di Morciano, le scuole interessate saranno la primaria 'Lunedei', la secondaria di primo grado 'Broccoli', oltre alla sede dell'istituto comprensivo 'Valle Del Conca' e alla sede distaccata della Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini. La priorità dell’intervento, resa ancora più impellente dall’emergenza sanitaria, è di avere collegamenti adeguati a garantire il pieno ed omogeneo funzionamento dei plessi scolastici e delle strutture della formazione, di modo da riuscire nel minor tempo possibile a rendere la didattica a distanza uno strumento abituale e utilizzato da tutti i docenti. La connettività è garantita alle scuole senza alcun costo per le scuole o per i proprietari degli edifici scolastici, con servizi di manutenzione evolutiva e servizi di assistenza tecnica per dieci anni.

Rimanendo in tema di connettività, è di queste ore la notizia dell'ingresso di Morciano di Romagna nella rete di WiFi Italia. Dopo averlo implementato in piazza del Popolo, in biblioteca, presso gli edifici scolastici e presso l'ufficio postale, nei prossimi giorni inizieranno i lavori per portare il WiFi libero e gratuito nei principali luoghi pubblici del comune, in particolar modo nella alla zona del lavatoio, del centro giovani e di tutto l'ambito dell'area interessata dal municipio. Ad occuparsene sarà la società WiFi Italia, la tecnologia sarà quella di una rete mesh con velocità di collegamento fino a 300 megabit. Si prevede che i lavori possano essere completati entro la prima decade del mese di dicembre. L'intervento è solo il primo di una serie che vedrà tutti i luoghi pubblici coperti da wifi gratuito. Seguiranno hotspot presso il padiglione fieristico, nelle piazze cittadine e i parchi comunali. Così facendo la rete informatica del comune di Morciano di Romagna diventerà federata con tutte le reti relative WiFi Italia. Questo significa che tutti i morcianesi, in ogni punto della nostra nazione, tramite la applicazione dedicata, potranno accedere al WiFi libero e gratuito degli altri comuni federati.