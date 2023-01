Il mondo della musica piange Jeff Beck, il suo live emozionante con Johnny Depp sul palco della Regina

Il mondo intero piange Jeff Beck, uno dei pionieri della chitarra rock, morto all'età di 78 anni. Jeff Beck, il virtuoso della chitarra, di sicuro uno dei più grandi chitarristi di sempre, che con la sua musica e la sua tecnica ha influenzato intere generazioni di chitarristi, è morto dopo "aver contratto improvvisamente la meningite batterica", ha confermato il suo entourage, sottolineando che "la sua famiglia chiede privacy mentre elabora questa tremenda perdita". Il musicista è morto martedì. Beck era nel Pantheon del rock della fine degli anni '60 che includeva Eric Clapton, Jimmy Page e Jimi Hendrix. Beck ha vinto otto Grammy Awards ed è stato inserito due volte nella Rock and Roll Hall of Fame: una volta con gli Yardbirds nel 1992 e un'altra come artista solista nel 2009. Si è classificato al quinto posto nella lista della rivista Rolling Stone dei "100 migliori chitarristi di tutti i tempi". Ha suonato la chitarra con cantanti diversi come Luciano Pavarotti, Macy Gray, Chrissie Hynde, Joss Stone, Imelda May, Cyndi Lauper, Wynonna Judd, Buddy Guy e Johnny Depp. Ha inciso due dischi con Rod Stewart — "Truth" del 1968 e "Beck-Ola" del 1969 — e uno con un'orchestra di 64 elementi, "Emotion & Commotion".

"Jeff era una persona così gentile e un eccezionale chitarrista iconico e geniale - non ci sarà mai un altro Jeff Beck", ha scritto su Twitter Tony Iommi, chitarrista dei Black Sabbath. Prima è stato membro degli Yardbirds e poi si è messo in proprio in una carriera da solista che ha incorporato hard rock, jazz, funky blues e persino opera. Era noto per la sua improvvisazione, l'amore per gli armonici e per la battuta d'arresto della sua chitarra preferita, la Fender Stratocaster. "Jeff Beck è il miglior chitarrista del pianeta", ha detto al New York Times Joe Perry, il chitarrista solista degli Aerosmith. I punti salienti della carriera di Beck includono l'unione con il bassista Tim Bogert e il batterista Carmine Appice per creare il power trio che ha pubblicato "Beck, Bogert and Appice" nel 1973, tour con Brian Wilson e Buddy Guy e un tributo Geoffrey Arnold.

Beck era nato nel Surrey, in Inghilterra, e aveva frequentato il Wimbledon Art College. Suo padre era un contabile e sua madre lavorava in una fabbrica di cioccolato. Da ragazzo costruì il suo primo strumento, usando una scatola di sigari, una cornice per il collo e la corda di un aeroplano giocattolo radiocomandato. Fece parte di alcune band, tra cui Nightshift e The Tridents, prima di unirsi agli Yardbirds nel 1965 , sostituendo Clapton ma solo un anno dopo lasciando il posto a Page. Durante il suo mandato, la band ha creato i memorabili singoli "Heart Full of Soul", "I'm a Man" e "Shapes of Things".

Beck era amico di Hendrix e si esibivano insieme. Prima di Hendrix, la maggior parte dei chitarristi rock si concentrava su uno stile e un vocabolario tecnico simili. Hendrix ha fatto esplodere tutto questo. "È arrivato e ha resettato tutte le regole in una sera", ha detto Beck a Guitar World. Ha collaborato con Seal nel tributo a Hendrix "Stone Free", ha creato un gruppo jazz-fusion guidato dal sintetizzatore Jan Hammer e ha onorato il chitarrista rockabilly Cliff Gallup con l'album "Crazy Legs". Ha pubblicato "Loud Hailer" nel 2016. Il lavoro di chitarra di Beck può essere ascoltato nelle colonne sonore di film come "Stomp the Yard", "Shallow Hal", "Casino", "Honeymoon in Vegas", "Twins", "Observe and Report” e “Little Big League”. La carriera di Beck non ha mai raggiunto i vertici commerciali di Clapton. Un perfezionista, ha preferito realizzare dischi strumentali ben accolti dalla critica e ha lasciato le luci della ribalta per lunghi periodi, godendosi il tempo restaurando automobili d'epoca. Lui e Clapton hanno avuto una relazione tesa all'inizio, ma sono diventati amici in seguito e sono andati in tournée insieme.

Era il 21 luglio quando Jeff Beck e la sua band, con Johnny Depp alla voce e alla chitarra, calcarono le assi dell’Arena della Regina di Cattolica, in piena estate per un concerto roboante già durante l’attesa, nell’ambito del tour europeo del musicista britannico che in Italia era atteso per un totale di quattro date: oltre alla data romagnola Beck suonò il 17 luglio all’Umbria Jazz di Perugia, il 18 luglio all’anfiteatro vittoriale a Gardone Riviera e il 20 luglio a Pordenone. Quello di Cattolica fu un concerto intenso con le chitarre tanto virtuose e distorte quanto potenti e definite a farla da padrona senza stonature. Un sound che arrivava dalla genesi del rock ma sempre moderno e contemporaneo anche con l’esecuzione degli ultimi brani registrati con Johnny Depp (come ad esempio il singolo “Isolation”) ed eseguiti dal vivo assieme all’attore statunitense.