L'allarme sventa il furto nella lavanderia, catturato uno dei ladri

L'allarme è scattato poco prima delle 5 di giovedì quando, al centralino della Questura, è arrivata la segnalazione di due individui all'interno di una lavanderia di viale Tripoli a Rimini che a quell'ora doveva essere chiusa. Sul posto si è precipitata una Volante della polziia di Stato con gli agenti che, arrivati sul posto, sono riusciti a bloccare uno dei due malviventi mentre il secondo è riuscito a fuggire facendo perdere le proprie tracce. A finire in manette è stato un 33enne che, insieme al complice, aveva forzato la porta d'ingresso per poi introdursi nell'attività in cerca di soldi. Portato in Questura, il malvivente sarà processato per direttissima con l'accusa di tentato furto in concorso.