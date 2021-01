L'asciugatrice si surriscalda, incendio nella lavanderia a gettoni

Un surriscaldamento dell'asciugatrice ha innescato, nella mattinata di giovedì, un principio d'incendio in una lavanderia a gettoni di Riccione. L'allarme è scattato intorno alle 10.15 quando dal negozio di via Emilia si è levato del fumo proveninete dall'apparecchiatura. Sul posto sono accorse due squadre dei vigili del fuoco con l'autobotte e il personale del 115 ha provveduto ad estinguere l'incendio prima che questi si propagasse. Non si registrano feriti o intossicati e i danni, oltre all'asciugatrice, sono sono quelli provocati dal fumo.