L'autrice di poesie Caterina Tisselli ricevuta dal Sindaco Giorgetti

L'autrice di poesie Caterina Tisselli è stata ricevuta dal Sindaco Filippo Giorgetti, omaggiandolo di una copia del periodico diretto da Marco Delpino “Il Bacheronthius”; giornale che le ha dedicato un articolo dal titolo "La poesia come partecipazione civile", dando spazio alla sua partecipazione a eventi e presentazioni: tra queste, l'inaugurazione dell'immobile confiscato alla mafia e riconvertito a gruppo appartamento per persone disabili, in via Baldini. Nell'occasione, Caterina impreziosì la cerimonia, alla presenza anche del Presidente della Regione Stefano Bonaccini, declamando i versi di un'opera da lei composta in memoria dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.