L'hotel "inattivo" lavorava a gonfie vele, scatta il blitz della Questura

Torna a far parlare di sè l'hotel Derna di via Leopardi, a Rimini, già sgomberato lo scorso febbraio e oggetto di un nuovo blitz della polizia di Stato nella mattinata di mercoledì. A distanza di 4 mesi pare che nulla fosse cambiato nella gestione della struttura ricettiva che, ufficialmente "inattiva", ospitava abusivamente numerosi clienti già noti per furti, rapine e spaccio di stupefacenti. Il nuovo controllo è scattato alle prime luci dell'alba quando, in via Leopardi, si è presentato il personale della Squadra Mobile, della Squadra Amministrativa e gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine. Da tempo, infatti, dalle strutture vicine erano arrivate numerose segnalazioni sulle frequentazioni poco raccomandabili della struttura ricettiva.

I primi accertamenti hanno fatto emergere subito come l'hotel Derna, che lo scorso febbraio era stato trovato con ripostigli trasformati in camere, sporco e incuria, funzionasse regolarmente nonostante all'epoca fosse stato revocato l'esercizio. Nelle stanze dimoravano 35 persone di cui, nessuna, era stata registrata correttamente dalla proprietà con l'invio dei dati alla Questura. In una camera, occupata da un uomo, gli agenti hanno trovato 2 etti di marijuana che sono valsi all'ospite le manette.

Sul posto è intervenuta anche la polizia Municipale, che ha provveduto a sanzionare il gestore dell'hotel per la conduzione abusiva della struttura ricettiva, contestandogli la mancata registrazione degli alloggiati. Allo stesso tempo la sua posizione è al vaglio del Questore di Rimini, Rosanna Lavezzaro, che alla luce del rapporto sulla situazione dell'albergo dovrà valutare se intervenire disponendo la sua chiusura sulla base dell'articolo 100 del Tulps.