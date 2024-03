L'imprenditore colpito da un pannello di legno non ce l'ha fatta, deceduto in ospedale

Non ce l'ha fatta Mario Battelli, l'imprenditore riccionese 78enne rimasto vittima di un drammatico incidente sul lavoro nella giornata di martedì. L'anziano, titolare di un'azienda di arredamenti, è spirato nella giornata di mercoledì al "Bufalini" di Cesena dove era ricoverato in Rianimazione dopo essere stato colpito da un pannello di legno precipitato dal terzo piano. Sull'incidente è stato aperto un fascicolo in Procura col magistrato di turno Davide Ercolani che ha disposto l'autopsia sul corpo e, al momento, i carabinieri stanno cercando di rintracciare uno degli operai presenti al momento dell'infortunio mortale e che si è allontanato prima di essere ascoltato sulla dinamica di quanto accaduto al 78enne.

Secondo quanto ricostruito, la vittima era impegnata nella ristrutturazione di un hotel di viale Vespucci, a Rimini, e in particolare avrebbe dovuto allestire il mobilio delle camere. Per portare i pannelli di legno al terzo piano dell'immobile di Marina Centro era stato allestito un montacarichi che doveva portare le pannellature. Per cause ancora in corso di accertamento, intorno alle 9.45 una volta che la piattaforma era arrivata in cima dal cestello era caduto un segmento di legno che era precipitato in testa al 78enne dopo un volo di oltre 10 metri.

Battelli era stato colpito in pieno perdendo conoscenza e, da viale Vespucci, era scattato l'allarme che aveva fatto accorrere sul posto il personale del 118. L'imprenditore era stato stabilizzato dai sanitari che, vista la situazione, avevano chiesto anche l'intervento dell'eliambulanza da Ravenna. Il 78enne era stato quindi trasportato all'eliporto dell'Infermi per poi essere trasbordato e trasferito d'urgenza nel nosocomio cesenate. Sul posto per ricostruire con esattezza quanto accaduto ed effettuare i rilievi di rito, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri. Il 78enne era stato quindi ricoverato nel reparto di Rianimazione dove, nonostante tutti gli sforzi, il suo cuore ha smesso di battere.