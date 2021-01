La befana porta giochi ai bimbi di Misano con l'iniziativa "Gioco sospeso"

na sessantina di bambini di Misano Adriatico riceveranno un dono dalla Befana, grazie ai negozi ‘Magic Toys’ e ‘Giocheria’ di Cattolica e Riccione. Al servizio di consegna provvederanno gli scouts e i volontari della Croce Adriatica. I destinatari sono stati individuati nelle famiglie assistite da Caritas e Servizi Sociali del Comune e avranno quindi la possibilità di ricevere un pensiero da parte dei clienti dei negozi che hanno aderito all’iniziativa "regalo sospeso" per donare un sorriso ad altri bimbi della città. I negozi hanno raddoppiato le donazioni dei clienti.

“Una iniziativa di grande solidarietà - commenta il Vicesindaco Maria Elena Malpassi - alla quale come Amministrazione abbiamo voluto aderire perché unisce la generosità e la disponibilità dei clienti e dei commercianti per la raccolta dei giochi e la collaborazione dei volontari per la distribuzione. Sono questi gesti, semplici ma al contempo ricchi di altruismo e partecipazione, che rafforzano e danno valore sociale alla nostra comunità. Un sentito ringraziamento a tutti da parte dell'Amministrazione Comunale per questa lodevole iniziativa”.