La catena di hotel devolve parte degli incassi agli alluvionati: "Venite in vacanza in Romagna"

"Lontan da te non si può star": è il titolo della campagna nata dal web che il gruppo alberghiero Ambienthotels, di cui fa parte anche l'i-Suite design hotel, ha voluto rendere viva anche offline offrendo alla Romagna colpita dall'alluvione il 5% dei ricavati delle prenotazioni.

"In un momento così delicato per molti territori della nostra Regione e in particolare per la Romagna, abbiamo voluto fare la nostra piccola parte per aiutare le popolazioni che sono state più colpite dai danni gravissimi delle scorse settimane - spiegano dal gruppo - Per farlo abbiamo deciso di sostenere la campagna di comunicazione lanciata dell''Associazione Nazionale Social Media Manager (Ansmm) che, con lo slogan "Lontan da te non si può star", ha invitato le persone che stanno scegliendo la loro vacanza a prenotarla in Emilia Romagna durante questa estate. Abbinata alla comunicazione, abbiamo deciso che tutte le prenotazioni che i nostri hotel riceveranno entro la prima decade di giugno avranno un doppio valore: quello di sostenere il turismo e il lavoro dell'estate romagnola e, altrettanto importante, quello di aiutare le persone che hanno subito gravi danni dall'alluvione".

"L'iniziativa è già attiva da 8 giorni e siamo felici di poter già dire che è stata accolta molto favorevolmente da tanti ospiti italiani e stranieri che hanno scelto di prenotare pensando alla loro vacanza, ma anche al dono conseguente alla loro scelta. Abbiamo infatti già iniziato a versare per ogni prenotazione ricevuta il 5% del suo valore complessivo sul conto corrente attivato dalla Regione con l'iniziativa "Un aiuto per l'Emilia Romagna" e a dare immediato riscontro agli ospiti dell'avvenuto versamento allo scopo di essere totalmente trasparenti e chiari. Mai come quest' anno scegliere la Romagna ha una ragione in più".