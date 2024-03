La Cgil di Rimini al corteo a Roma per chiedere la pace e la libertà di manifestazione

Dopo la giornata nazionale del 24 febbraio, convocata dalle coalizioni di AssisiPaceGiusta e Europe for Peace - che ha visto più di 120 città e decine di migliaia di cittadine e cittadini mobilitarsi per chiedere di fermare tutte le guerre per difendere i diritti democratici fondamentali come la libertà di manifestare, il diritto di sciopero, il diritto di associazione e di espressione, oggi messi in discussione - AssisiPaceGiusta organizza una manifestazione nazionale a Roma per sabato 9 marzo. Il corteo inizierà da piazza della Repubblica alle ore 12:45, per concludersi ai Fori Imperiali alle ore 17:30.

La manifestazione ha lo scopo di difendere il diritto e la libertà di manifestare, richiedere il cessate il fuoco, impedire il genocidio, garantire assistenza umanitaria alla popolazione di Gaza, liberare ostaggi e prigionieri, cessare l'occupazione e riconoscere lo Stato di Palestina sulla base delle risoluzioni ONU, chiedere una conferenza internazionale per la pace e la giustizia in Medio Oriente.

La Cgil organizza un pullman per quanti vorranno partecipare dalla provincia di Rimini. Per prenotarsi è possibile chiamare lo 0541-779946 oppure inviare una e-mail a rn.ufficiostampa@er.cgil.it . Sabato 9 marzo sono previste partenze dal casello A14 di Rimini nord alle ore 5:45, dalla sede CGIL di Rimini (via Caduti di Marzabotto, 30) alle ore 6 e dal casello A14 di Cattolica alle ore 6:30.