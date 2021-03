La cultura della legalità anche in Dad, i carabinieri incontrano gli studenti del "Molari"

Il comandante della Compagnia carabinieri di Rimini ha tenuto una lezione in videoconferenza affrontando i temi del cyberbullismo ed i rischi sulla rete e sui social

Anche per il biennio 2020 – 2021 l’Arma dei Carabinieri sta assicurando gli incontri con gli studenti delle scuole medie e superiori nell’ambito della campagna “sulla formazione della cultura della legalità”. In linea con le disposizioni per evitare la diffusione del Covid -19 gli incontri vengono effettuati on-line. Oggi la DAD è toccata all’Istituto Tecnico Molari di Santarcangelo. Gli argomenti scelti dai dirigenti scolastici sono stati il cyberbullismo ed i rischi sulla rete e sui social. Il Comandante della Compagnia che ha effettuato l’incontro, durato ben due ore, è stato apprezzato dagli oltre 140 studenti della citata scuole collegati on-line, delle classi 2^, 3^ e 4^ che, al termine, hanno proposto numerose domande e quesiti, dimostrando che gli argomenti hanno suscitato interesse.



Gli incontri effettuati sino ad ora ad altri 4 istituti scolastici di Rimini, proseguiranno la prossima settimana con le scuole superiori di Rimini. ??