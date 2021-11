La Dea bendata ci ha preso gusto: 3 sistemi vincenti in un'estrazione

Pioggia di euro alla Ricevitoria dell'Oro di via Marecchiese dove, mercoledì sera, si sono registrati ben 3 sistemi vincenti che hanno portato a un totale di 177.510 euro ai fortunati vincitori. Non è certo la prima volta che la Dea bendata si ferma nella ricevitoria delle sorelle Barbara e Roberta ma non era mai capitato che ci fossero vincite in 3 sistemi. Il primo, che aveva una quota di 12 euro, ha centrato 5 numeri realizzando 3/cinque, 15/quattro, 20/tre e 45/due per un totale di 76.178 euro. La seconda vincita di 51.172 euro è un 9x9 integrale con quota da 10 euro. La terza è un sistema con quota da 10 euro che ha vinto 50.160 euro.