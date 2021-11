La Giunta di San Giovanni in Marignano si attiva per incontrare i cittadini

Dopo un lungo periodo di impossibilità di incontrarsi in presenza, a causa della pandemia, la Giunta di San Giovanni in Marignano ha ritenuto molto importante poter ritrovare i cittadini per mettersi in ascolto e a confronto. Per questo sono stati programmati specifici incontri, per ascoltare necessità, proposte e contemporaneamente informare la cittadinanza su opportunità e possibilità esistenti. Si tratta di 6 incontri ai quali sarà presente l'intera Giunta, così che le tematiche affrontate possano spaziare su tutti gli ambiti: sicurezza, sociale, cultura, eventi, viabilità, ambiente, lavori, bilancio. Sono stati calendarizzati un incontro per ogni frazione, uno per il commercio ed uno per l'Associazionismo marignanese.

Afferma l’Amministrazione comunale: "In questi ultimi due anni abbiamo cercato modalità alternative di incontro, tutte prevalentemente online, ma abbiamo comunque mantenuto sempre forte il desiderio di ritrovarci e metterci in ascolto. Il riscontro dei cittadini è da sempre strumento prezioso per programmare l'attività amministrativa e poter dare vita a queste e proprie ri-unioni è sicuramente una preziosa opportunità che ci auguriamo i cittadini desiderino cogliere".

Ecco gli appuntamenti:

Giovedì 18/11 Santa Maria (Casa Ospitalità)

Lunedì 22/11 Montalbano (saletta sopra Taverna del Monte)

Mercoledì 24/11 Pianventena (sala parrocchiale)

Martedì 30/11 Capoluogo (sala del Consiglio)

L'incontro con il commercio è fissato per il 01/12 e con l'Associazionismo per il 02/12.

Gli incontri sono programmati alle ore 20.45. Per accedere è necessario il green pass.