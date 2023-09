La Guardia di Finanza ad Expo Aid con la campionessa di atletica leggera Martina Caironi

Al Palacongressi di Rimini, in occasione della prima edizione di “Expo Aid 2023 - Io persona al centro” che si tiene al Palacongressi nelle giornate del 22 e 23 settembre, la Guardia di Finanza è presente in due significativi momenti. Durante tutto il periodo della manifestazione sarà presente un proprio stand espositivo, curato dal Comando Provinciale di Rimini, nel quale verranno illustrate le attività, in ambito paralimpico, del Gruppo Sportivo Militare “Fiamme Gialle” nelle specialità sportive dell’atletica, del nuoto e dello sci alpino, nonché i progetti innovativi e le attività da proporre, da parte del Corpo, per la contribuzione alla creazione di una nuova cultura e nuove prassi mirate a valorizzare le abilità, i talenti e le competenze delle persone con disabilità

Expo Aid 2023 è anche un’occasione di confronto, dialogo e diffusione della conoscenza su tutti i progetti e le pratiche attualmente in atto, e su quelle che potranno realizzarsi nel futuro, per garantire i diritti e la piena partecipazione alla vita sociale, politica e civile di tutte le persone con disabilità. In tale ottica, la Fiamma Gialla Martina Caironi – Atletica leggera FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici), vincitrice di due medaglie d'oro e tre d'argento, componente del Comitato Paralimpico delle Fiamme Gialle e rappresentante degli atleti nel consiglio e nella giunta nazionale del Comitato Italiano Paralimpico, parteciperà al seminario “Disabilità e sport: campioni e atleti a confronto” insieme a Luca Pancalli – Presidente Comitato Italiano Paralimpico ed al Ministro per lo Sport e i Giovani – Andrea Abodi, in cui si parlerà del valore dello sport per il benessere e la qualità della vita di tutte le persone. Nel corso del tempo, infatti, allenamenti e competizioni hanno dato la possibilità a tantissimi ragazzi e ragazze con disabilità di esprimere le proprie potenzialità e migliorare le relazioni, l’autonomia e spesso anche di raggiungere importanti traguardi sportivi e di vita. Ne vogliamo parlare con tanti sportivi e i campioni paralimpici.

Le Fiamme Gialle sono state il primo Gruppo Sportivo Militare a tesserare atleti paralimpici, nel 2012, quando il Comando Generale della Guardia di Finanza, firmò la convenzione con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) attraverso la quale poterono essere tesserati e supportati dal gruppo gialloverde alcuni atleti diversamente abili. Esattamente dieci anni dopo, il 22 febbraio 2022, la stessa Guardia di Finanza ha dato concreta attuazione al D.L. n°36 del 28 febbraio 2021, contrattualizzando 5 atleti del CIP che quindi vestono a pieno titolo i colori gialloverdi: Martina Caironi, Oxana Corso e Ambra Sabatini per l’atletica leggera, Luigi Beggiato per il nuoto e Giacomo Bertagnolli per lo sci alpino, vincitori dello specifico bando di concorso pubblicato il 3 gennaio 2021. Ai campioni, che vantano un curriculum ricco di medaglie paralimpiche e titoli mondiali, record nazionali e internazionali, è garantito un trattamento equiparato a quello dei loro colleghi olimpici e quindi a quello dei Finanzieri in servizio. Dal 2012 ad oggi ai Giochi Paralimpici estivi sono state vinte 3 medaglie d’oro e 5 d’argento mentre ai Giochi Paralimpici invernali 4 medaglie d’oro, 3 d’argento e 1 di bronzo.