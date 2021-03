La ladra del pronto soccorso aggredisce i sanitari, bloccata e denunciata dalla polizia di Stato

Serata più che animata, quella di venerdì, al pronto soccorso dell'Infermi di Rimini dove una donna ha iniziato a dare in escandescenza prendendosela coi sanitari. La signora, una 69enne napoletana già nota alle forze dell'ordine, era già inottemperante al foglio di via emesso dal Questore proprio a causa dei suoi comportamenti tenuti all'interno del nosocomio dove si aggirava per i corridoi mettendo a segno una serie di furtarelli ai danni di dipendenti e degenti. Al culmine dell'ennesima scenata, verso le 19 di venerdì, è stato chiesto l'intervento della polizia di Stato e gli agenti in servizio presso l'Infermi hanno bloccato la 69enne. Accertato che non aveva bisogno di cure mediche, e vista la sua pericolosità sociale, è stata denunciata e invitata a non aggirarsi più nei pressi dell'ospedale.