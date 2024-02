La nutrizione degli animali domestici, al via l’ultimo incontro di “Lo sapevi pet?”

Qual è la dieta corretta per cani, gatti e gli altri animali domestici? La “Nutrizione” è il tema del terzo e ultimo appuntamento del ciclo di incontri di “Lo Sapevi Pet?”, la campagna di sensibilizzazione avviata dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’educatrice cinofila Elisa Filippucci di Ecic (E con il cane), Enpa e Guardie Zoofile. Sabato 2 marzo, alle 10, a Palazzo del Turismo (via Mancini 24), la dottoressa Silvia Bernabucci, veterinaria esperta in nutrizione, approfondirà i tanti punti in programma: siamo quel che mangiamo, quali tipologie di dieta?, cibi commerciali e lettura etichette, grain free-monoproteici, reazioni avverse al cibo, diete privative e masticativi adatti al nostro cane.

“Siamo arrivati all’ultimo incontro della campagna di sensibilizzazione e informazione su come tenere in modo responsabile i nostri animali domestici – commenta l’Assessore per i diritti degli animali Claudia Gabellini –. Dopo aver affrontato il nodo delle leggi e regolamenti sulla detenzione di cani e gatti e il tema del pronto soccorso in caso di malattie degli animali, ora tratteremo la nutrizione, anche questo un argomento importante per il benessere fisico e alimentare dei nostri quattro zampe e non solo. Sono stati due appuntamenti molto interessanti e che hanno registrato una grande affluenza. Un grazie di cuore a chi ha reso possibile questo ciclo di incontri e messo a disposizione di tutti la propria esperienza, competenza e professionalità come i nostri relatori, l’Enpa, le Guardie Zoofili ed Ecic”.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Si chiede di non portare cani agli incontri per motivi di spazio e di ordine.